Camdaki Kız Hayri kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Camdaki Kız Hayri kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Camdaki Kız Hayri kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Camdaki Kız Hayri kimdir? Kanal D'nin büyük beğeni toplayan dizisi Camdaki Kız yayınlanmasının ardından karakterleri araştırılmakta. Son dönemde en çok merak edilen isim Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Hayri karakteri oldu. Peki, Camdaki Kız Hayri kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Camdaki Kız Hayri kimdir? Kanal D'de yayınlanan ve güçlü kadrosuyla izleyicinin büyük beğenisini toplayan Camdaki Kız yayınlandığı günler oyuncuları araştırılmakta. Bu bağlamda en çok araştırılan karakter Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Hayri oldu. İzleyenler internette en çok "Camdaki Kız Hayri kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?

Yoksul bir aileden gelen Hayri'nin ailesi o küçük yaştayken hayatını kaybetmiştir. Çevresi tarafından sevilen biridir, dobra, samimi ve yardımseverdir.

Evli ve çocuklu olan Hayri'nin Rafet Koroğlu'nun şoförü olarak çalışmaya başlaması Koroğlu Ailesi ile temasının başlangıcı olur.

Camdaki Kız Hayri kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında, aslen nerelidir?

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Cihangir Ceyhan, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Azer karakterine hayat vermiştir. Alev Alev dizisinde oynamıştır. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

CİHANGİR CEYHAN'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2021 – Camdaki Kız (Hayri)

2020 – Alev Alev (TV Dizisi)

2019 – Çukur (Azer) (TV Dizisi)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio) (TV Dizisi)

2015 – Yusuf (Serdar) ( Sinema Filmi)

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici
Magazin Nihal Yalçın Bensu Soral Mustafa Keser Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Ozan Tufan Hamit Altıntop Lewis Hamilton
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mimar Sinan Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Camdaki Kız Hayri kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 22:17:48. #1.11#