Camdaki Kız Hayri kimdir? Kanal D'de yayınlanan ve güçlü kadrosuyla izleyicinin büyük beğenisini toplayan Camdaki Kız yayınlandığı günler oyuncuları araştırılmakta. Bu bağlamda en çok araştırılan karakter Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Hayri oldu. İzleyenler internette en çok "Camdaki Kız Hayri kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?

Yoksul bir aileden gelen Hayri'nin ailesi o küçük yaştayken hayatını kaybetmiştir. Çevresi tarafından sevilen biridir, dobra, samimi ve yardımseverdir.

Evli ve çocuklu olan Hayri'nin Rafet Koroğlu'nun şoförü olarak çalışmaya başlaması Koroğlu Ailesi ile temasının başlangıcı olur.

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Cihangir Ceyhan, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Azer karakterine hayat vermiştir. Alev Alev dizisinde oynamıştır. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

CİHANGİR CEYHAN'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2021 – Camdaki Kız (Hayri)

2020 – Alev Alev (TV Dizisi)

2019 – Çukur (Azer) (TV Dizisi)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio) (TV Dizisi)

2015 – Yusuf (Serdar) ( Sinema Filmi)

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