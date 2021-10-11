Call of Duty: Vanguard İçin Hikaye Fragmanı Yayımlandı

Call of Duty: Vanguard fragman videosu oyunun hikayesindeki ana karakterleri tanıtıyor. İki dakikalık video oyunun ana senaryosunu da gözler önüne seriyor.

Call of Duty serisinin son halkası namluyu Almanya'nın Dördüncü Reich ordusuna karşı verilen mücadeleye çevirecek. İkinci Dünya Savaşı'nın hem öncesinde hem de sonrasında geçen oyun, Hitler'in düşüşünden sonra bir grup Alman generalin yeni bir kuvvet oluşturma girişimini konu alacak.

Call of Duty Vanguard Fragman Videosu

Gün içerisinde yayımlanan yeni fragman videosu ise yeni tehdide karşı savaşan farklı ülkelerdeki kahramanları tanıtıyor. Videoyu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Vanguard'ın ana hikayesinde tanıyacağımız karakterler ise Arthur Kingsley, Wade Jackson, Polina Petrova, Lucas Riggs, Roland Zelmet ve Daniel Take Yatsu olacak. Oyun ana hikayesi boyunca oyunculara dünyanın dört bir yanında çatışmaların merkezine bırakacak. Çok oyunculu tarafın yanı sıra farklı maç modlarını da bünyesinde barındıran yapım, Treyarch Studios tarafından geliştirilen bir zombi moduyla çıkış yapacak.

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Geçtiğimiz ay serinin en yeni halkası için bir oynanış videosu yayımlandı. Polina Petrova adlı Rus bir keskin nişancıya hayat verdiğimiz bölüm, Stalingrad'daki aksiyon dolu sahneleri gözler önüne seriyor. Polina Petrova karakteri ise Lyudmila Pavlichenko adlı gerçek bir tarihi figürden esinlenerek geliştirildi.

Call of Duty: Vanguard 5 Kasım 2021'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC üzerinde çıkış yapacak. Oyunun PC platformundaki satış mağazası ise Battle.net olacak.

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