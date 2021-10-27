Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, İlimizi Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, İlimizi Ziyaret EttiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik bir dizi ziyaret, toplantı ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği ilimizde Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yrd. Faruk Özçelik Valilik ziyaretinin ardından Vali Mustafa Tutulmaz ile birlikte, Amele Birliği ve TTK Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundular, Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı'nın Danışma Kurul Toplantısına katıldılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik İlimizdeki programı kapsamında Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a da nezaket ziyaretinde bulundu.

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