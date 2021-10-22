Büyükşehir ulaşım konforunu artırdı

SAMSUN (Habermetre) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Toplu Ulaşım Aracı Hizmete Alım Töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, BMC Bölge Müdürü Mustafa Altun, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, meclis üyeleri, daire başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Halka hizmette çok anlamlı bir gün yaşadıklarını vurgulayan ve 17 ilçede 1 milyon 355 bin nüfusun seyahat hareketliliğini güvenli, sağlıklı bir sisteme kavuşturacaklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Toplu ulaşımı belediyemizin bünyesine aldık ve yönetiyoruz. Ulaşım sistemini Terme'den Yakakent'e, Vezirköprü'den merkeze kadar tüm şehrimizi master plan çerçevesinde yeniliyoruz" diyerek, "33 otobüsümüzü devreye almıştık. Şimdi de 30 tanesini daha hizmete sunuyoruz. 8. 5 metre uzunluğundaki otobüslerimiz, hareket kabiliyeti yüksek ve güçlü araçlar. Samsun'a hayırlı olsun. Yüzde yüz yerli pilli elektrikli otobüsleri de gelecek yıl ilk kez Samsun kullanacak. TEKNOFEST 2022 öncesinde hizmete sunmuş olacağız. Festivalin şehrimize gelmesine katkı sağlayan genel başkan yardımcımıza, milletvekillerimize, valimize, il başkanımıza, belediyelerimize, üniversitelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ulaşım sektöründe sürdürdükleri projeler ve yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Demir, "Ulaşım başlığı altında şehrimizin otopark, trafik ve toplu taşıma problemlerini 17 ilçemizi kapsar şekilde çözüyoruz. Yolcu ulaşım aktarma merkezini de tamamladığımızda tüm vatandaşlarımız tek hat ile şehrimizin her yerine gidebilecek" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN VİZYONER PROJESİDİR'

Terme ilçesi Büyüklü Mahallesi'nden başlayarak üniversite sapağına kadar ulaşacak bisiklet yolunu da hayata geçireceklerini belirten Başkan Demir, "Akıllı şehir uygulamaları master planımızın önemli ve Türkiye'nin en vizyoner projesidir. Kavşakları ve trafiği yönlendirecek dijital sistemle ilgili çalışmalar devam ediyor. Barış Bulvarı'nda çalışmalar başladı. İsmet İnönü Bulvarı bitmek üzere. Hafta sonu Belediye Evleri Kavşağı'na geçiyoruz. Oradaki kavşağı, göbeği büyüterek tamamen değiştiriyoruz. 15 gün içinde bitirip trafiğe açacağız. Trafiğin ne kadar rahatladığını göreceğiz. Peşinden Atatürk Bulvarı, Cağaloğlu Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve 100. Bulvarı'na geçeceğiz. Projenin tamamlanmasıyla bulvarların trafiğinde ve kavşakların çevresinde ciddi rahatlama olacak" ifadelerini kullandı.

'ARAÇ FİLOMUZLA BİRLİKTE HİZMET AĞIMIZIDA GENİŞLETTİK'

Törende araçlarla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, "Göreve gelince ele aldığımız ilk sektör ulaşım olmuştu. Ulaşımda master planı yapılması ve şehir içi toplu ulaşımın optimize edilmesini projelendirdik. Bir taraftan fiziki çalışmaları yapıyoruz, diğer yandan da toplu ulaşımın daha konforlu olması için araç filomuzu yeniliyoruz. Hizmete aldığımız 30 yeni otobüsle birlikte toplum araç sayımız 164 oldu. Standartlara ve engellilerimiz için uygun olan araçlarımız oldukça kaliteli. Halkımıza rahat ve kaliteli ulaşım hizmeti vermek istiyoruz. Kamyon ve iş makinelerinde de şuana kadar 120 milyon TL'lik alım yaptık. 62 milyon TL tutarında ilave kamyonlarımızın da ihalelerini gerçekleştirdik" dedi.

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