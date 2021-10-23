BÜYÜKŞEHİR 'KAMU İSG' AİLESİNE KATILDI

TRABZON (Habermetre) - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmasını sağlamak ve mevcut uygulamaları geliştirmek üzere gerçekleştirilen ' Kamu İş Sağlığı ve Güvenliği İstişare Toplantıları' bu hafta Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sektörel Risk Yönetimi ve İstatistik Daire Başkanı Ergün Can ve ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Şeker, iştirak şirketi olan Trabel A. Ş. Genel Müdürü Hasan Sula ve Trabzon Büyükşehir Belediyesinin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yürüten personeli katıldı.

ÖNERİLER SIRALANDI

Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının planlanması maksadıyla belirlenen modelleme ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması için öneriler sıralandı. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat yükümlülüklerini ve iş sağlığı ve güvenliğinin yürütümü sırasında karşılaşılan problemleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili soru ve öneriler istişare edildi.

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

Toplantıdan çıkan sonuca göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, ülke genelindeki genel uygulamaların yol haritasının belirlenmesi noktasında ortak çalışmalar yürütecek. Büyükşehir Belediyesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen ve oldukça verimli geçtiği belirtilen toplantıların devam edeceği vurgulandı.

TARİH : 23. 10. 2021

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