Büyükşehir'den Öztürk'e Ziyaret

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ü makamında ziyaret etti. İl Müdürü Öztürk ve Daire Başkanı İnce yapılacak ortak çalışmalara yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kurum müdürleri ve temsilcileri ile istişarelerini sürdürmeye, yapılacak ortak çalışmalarda yol haritası belirlemeye devam ediyor. Yapılan ziyaretler kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ve Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'e makamında ziyarette bulundu. Yapılan ziyarette Daire Başkanı Erhan İnce ve İl Müdürü Metin Öztürk iki kurum tarafından ortaklaşa yürütülecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu, çalışmalara yönelik yol haritası belirledi. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Metin Öztürk, iki kurum arasında istişarelerin ve ortak çalışmanın geçmişte olduğu gibi her zaman devam edeceğini kaydetti.

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