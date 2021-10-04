BÜYÜKŞEHİR ÇÖLYAK HASTALARININ YANINDA - Haberler
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BÜYÜKŞEHİR ÇÖLYAK HASTALARININ YANINDA

Habermetre - Haberler | Toplum
BÜYÜKŞEHİR ÇÖLYAK HASTALARININ YANINDA

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde halk sağlığına büyük önem veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, özel durumları nedeniyle ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyak hastalarına desteğini sürdürüyor.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde halk sağlığına büyük önem veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, özel durumları nedeniyle ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyak hastalarına desteğini sürdürüyor.

Çölyak hastalarının ihtiyacı olan ve piyasada zor bulunan ve yüksek fiyatlara satılan glutensiz gıda ürünlerinden oluşturulan özel gıda paketlerinin dağıtımı 2015 yılından bu yana devam ediyor.

200 Vatandaşımıza Toplam 7. 479 Çölyak Gıda Yardım Paketi Dağıtıldı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü tarafından Çölyak hastalarının yeterli ve dengeli beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla 2015 yılında başlatılan gıda yardımları kapsamında, 2021 yılı Eylül sonu itibari ile 200 vatandaşımıza toplam 7. 479 Çölyak Gıda Yardım Paketi dağıtımı yapıldı.

Çölyak gıda yardım paketinden yaralanmak isteyen vatandaşlarımız, çölyak sağlık raporu, kişiye ait kimlik fotokopisi, bağlı olduğu muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmaları gerekmektedir. Çölyak gıda yardım paketleri, muhtarlıklar kanalı ile vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır.

Başkan Albayrak: "Çölyak Hastalarımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

Toplumun her kesimine yönelik hizmetlere aralıksız devam ettiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak çölyak hastalarının yanında olmaya devam ediyoruz. Çölyak hastalarının glutensiz ürünlerle daha sağlıklı beslenebilmelerine imkan sağlamak amacıyla yaptığımız yardımlar bundan sonra da devam edecek" dedi.

Çölyak Gıda Yardım Paketi içeriğinde, Glutensiz Un (1 kg'lık) 3 paket, Glutensiz Makarna (400 gr'lık) 1 paket, Glutensiz Erişte (400 gr'lık) 1 paket, Glutensiz Bulgur (400 gr'lık) 1 paket, Glutensiz Arpa Şehriye (400 gr'lık) 1 paket, Glutensiz Bisküvi (85 gr'lık) 1 paket ve Glutensiz Mısır İrmiği (250 gr'lık) 1 paket bulunmaktadır.

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