BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI

MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı ilk toplantısını, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında, 13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 14. 00'de Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ek maddelerin gündeme alınması konusundaki teklifinin oylanarak kabul edilmesinin ardından meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

İmar ağırlıklı gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi, bazı maddeler ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı Meclis toplantısı ll. Birleşiminin ise 15 Ekim Cuma günü saat 14. 00'de yapılmasına karar verildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri