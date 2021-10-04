Büyükçekmece Belediyesi'nin 34 yıllık logosu değişiyor - Haberler
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Büyükçekmece Belediyesi'nin 34 yıllık logosu değişiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Büyükçekmece Belediyesi'nin 34 yıllık logosu değişiyor

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Ekim ayı birinci oturumu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Başkanlığında gerçekleşti.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Ekim ayı birinci oturumu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Başkanlığında gerçekleşti.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı Meclis toplantısında belediyenin yeni logo tasarımı da Meclis'e sunuldu.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Ekim ayı birinci oturumunda gündem öncesinde söz alan partilerin grup başkan vekilleri gündemdeki konular ve önemli gün ve haftalara ilişkin partilerinin görüşlerini dile getirdi. Konuşmaların ardından gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin logosu değişiyor

Gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından konuşan Başkan Akgün, 1987'den beri logosu değişmeyen Büyükçekmece Belediyesi'nin yeni logosu için tasarım çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Büyükçekmece Belediyesi'nin yeni logosu hakkında meclise bilgi veren İletişim Uzmanı Ateş İlyas Başsoy, 1 buçuk yıldır üzerinde çalışılan yeni logoyu tasarlarken Büyükçekmece'de bulunan Mimar Sinan'ın kendi ismini verdiği tek eseri olan Mimar Sinan Köprüsü'nün kullanıldığını ifade etti.

"Üst geçit inşaatı başlayacak"

Büyükçekmece'de yol genişletme çalışmaları sebebiyle yıkılan TÜYAP Üst Geçidi'nin yerine yapılacak olan geçit hakkında meclisi bilgilendiren Başkan Akgün şunları söyledi:

"Büyükçekmece sahiline giriş Mimarsinan istikametinden gelince yan yola giriyoruz. Sahil giriş tek yön yapıldığı için onu biraz daha zenginleştirmek için ikinci yerden giriş verildi. Yan yol iki şerit haline getiriliyor. Şu an çalışma devam ediyor. Astsubay Orduevi'nin önünde çok tehlikeli bir yaya sirkülasyonu var. 2,5 metrelik yaya geçidi oluşturuluyor. Bunun ile birlikte yıktığımız eski üst geçidin yeri yan yol bittikten sonra belli olacak. Çünkü şehir merkezi tarafında ikinci bir yan yol yapılıyor. Bu iki yan yolun tam oturmasından sonra üst geçit inşaatı başlayacak. Ayrıca Atirus altgeçidine yürüyen merdiven veya engellilerin rahat erişim sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Bu geçidi de modernize ediyoruz." - İSTANBUL

Büyükçekmece Belediyesi'nin 34 yıllık logosu değişiyor

Büyükçekmece Belediyesi'nin 34 yıllık logosu değişiyor

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