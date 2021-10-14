Bursa'nın tarihini gölgeleyen binaların yıkımı drone ile görüntülendi - Haberler
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Bursa'nın tarihini gölgeleyen binaların yıkımı drone ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursa'nın tarihini gölgeleyen binaların yıkımı drone ile görüntülendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ulucami ve 600 yıllık tarihi hanlar ve çarşılar bölgesini gün yüzüne çıkaracak dönüşüm projesi kapsamında, tarihi yapıların önüne sonradan inşa edilen binalar birer birer yıkılıyor.

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ulucami ve 600 yıllık tarihi hanlar ve çarşılar bölgesini gün yüzüne çıkaracak dönüşüm projesi kapsamında, tarihi yapıların önüne sonradan inşa edilen binalar birer birer yıkılıyor. Atatürk Caddesi üzerinde 5 katlı bina birkaç dakika içinde yerle bir edildi. O anlar drone ile görüntülendi.

Bursa'nın geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında ana caddeye cepheli çok katlı 2 binanın daha yıkımı tamamlandı. Peş peşe yapılan yıkımlarla bölgenin tarihi silueti gün yüzüne çıkmaya başladı. Yüksek katlı binaların yıkılma anları ise hem havadan hem karadan görüntülendi. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak proje etap etap ilerliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projesinde, Kızılay, İş-Kur, Merkez Bankası binası, Pirinç Han'ın arkasındaki türbenin etrafını saran 15 dükkan ve iç kısımdaki 4 binanın yıkımı daha önce tamamlanmıştı. Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi özellikle ana cadde üzerindeki yüksek katlı binaların yıkım çalışmalarına da hız verdi.

Çok katlı binalarda yıkım

Bir tarafından kamulaştırma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da işlemleri tamamlanıp, boşaltılan çok katlı binalarda da yıkım başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta başında Cemal Nadir Caddesi'ne cepheli 5 katlı binanın yıkımının ardından şimdi de caddeye cepheli 270 metrekare taban alanlı 7 katlı binanın yıkımını gerçekleştirdi. Ana caddede trafiğin durdurulup, tüm güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımda, iş makineleri ile ana kolonları yıkılan bina kısa sürede yerle bir oldu. Bu iki binanın yıkımının yapılmasıyla da Pirinç Han ve Ulu Cami başta olmak üzere bölgenin tarihi silueti iyice gün yüzüne çıktı.

Bu arada aynı hat üzerinde bulunan alışveriş merkezi yanında bulunan ve kamulaştırması tamamlanan 2 binanın yıkımı da önümüzdeki günlerde yapılacak.

(İHA)

Bursa'nın tarihini gölgeleyen binaların yıkımı drone ile görüntülendi

Bursa'nın tarihini gölgeleyen binaların yıkımı drone ile görüntülendi

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Haber: Bursa'nın tarihini gölgeleyen binaların yıkımı drone ile görüntülendi - Haberler
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