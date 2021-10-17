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Bursa'dan Türkiye'ye gönül köprüsü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bursa'dan Türkiye'ye gönül köprüsü

Bursa Büyükşehir Belediyesi kenti imar etme çalışmalarının yanında öksüz, yetimler ile şehit ve gazi çocuklarını sevindirmeyi de ihmal etmiyor.

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi kenti imar etme çalışmalarının yanında öksüz, yetimler ile şehit ve gazi çocuklarını sevindirmeyi de ihmal etmiyor. Bu kapsamda 'Şehirden Şehire Gönül Köprüsü' projesini başlatan Büyükşehir Belediyesi, Samsunlu öksüz ve yetimler ile şehit ve gazi çocuklarını hafta sonu Bursa'da ağırladı.

Altyapıdan ulaşıma, çevreden spora kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında örnek bir projeye imza attı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Dünya Yetimler Günü'nde farklı bir çalışma başlatıp, kentteki yetim ve öksüz çocukların hayalleri gerçeğe dönüştürülürken, şimdi de tüm Türkiye'yi kucaklayacak 'Şehirden Şehire Gönül Köprüsü' projesine start verildi. Proje kapsamında Bursa'daki hemşehri dernekleriyle de irtibata geçilerek farklı şehirlerdeki öksüz ve yetimler ile şehit ve gazi çocukları Bursa'da ağırlanacak, Bursa'daki öksüz ve yetimlerde anne babalarının memleketlerine götürülerek ata topraklarını görmeleri sağlanacak. Projenin ilk konukları olan Samsunlu öksüz ve yetimler ile şehit ve gazi çocukları, hafta sonu Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri oldu. Bursa'ya getirilen yaklaşık 120 orta öğretim ve lise öğrencisi kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini görme imkanı buldu.

Kimsesizlerin kimi, sessizlerin sesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da tüm Türkiye'yi kucaklayacak proje kapsamında Samsunlu misafirleri ile Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu Başkanı Savaş Otruş'un da katıldığı ve karşılıklı sohbet havasında geçen buluşmada Başkan Aktaş, misafirlerinin sorularını cevapladı, Bursa'ya dair sorduğu sorulara doğru cevap veren gençleri de çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Bursa'nın Balkanlar'dan ve Anadolu'nun değişik yerlerinden göç alarak oluştuğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Arzu ediyoruz ki şehrimizde yaşayan farklı şehirlilerle bağlantılı olan çocuklarla Bursa'mızı tanıştıralım. Samsun ile başladık, diğer illerle devam edeceğiz. Karşı şehir belediyesiyle irtibata geçerek 120'şerli gruplar halinde çocuklarımızı şehrimizde iki gün misafir ediyoruz. Tabii Bursa'daki yetim, öksüz ve şehit, gazi çocuklarımızı da anne babalarının memleketlerine götürüp oralarda buluşturma imkanına sahip olacağız. Yani kimsesizlerin kimi olmak, sessizlerin sesi olmak ve geleceğimiz olan yavrularımıza yatırım yapmak bizim en büyük hayalimiz ve hedefimiz. İşte onun gerçekleştiği çok özel bir projeye daha başladığımızı da ifade etmek isterim" dedi.

İlk kez Bursa'yı görme imkanına kavuşan çocuklar da kendilerine bu imkanı sunan Başkan Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA

Bursa'dan Türkiye'ye gönül köprüsü

Bursa'dan Türkiye'ye gönül köprüsü

Bursa'dan Türkiye'ye gönül köprüsü

Bursa'dan Türkiye'ye gönül köprüsü

Bursa'dan Türkiye'ye gönül köprüsü

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