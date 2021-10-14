Bursa'da 'Yeni Türkü' grubu, '40'ıncı Yıl Özel Konseri' verdi - Haberler
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Bursa'da "Yeni Türkü" grubu, "40'ıncı Yıl Özel Konseri" verdi

AA / Fatma Nur Söğütlü - Haberler | Güncel
Bursa'da

Türkiye'nin önemli müzik gruplarından Yeni Türkü, 40'ıncı yılında Bursalı müzikseverler için sahne aldı.

Türkiye'nin önemli müzik gruplarından Yeni Türkü, 40'ıncı yılında Bursalı müzikseverler için sahne aldı.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosundaki "40'ıncı Yıl Özel Konseri"ne Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Grup, sevilen şarkılardan oluşan geniş bir repertuvara yer verdi. "Yağmurun Elleri", "Eyvallah", "Fırtına" ve "Aşk Yeniden" gibi şarkılara Bursalılar da eşlik etti.

Grubun performansı, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

AA / Fatma Nur Söğütlü - Son Dakika Haberleri
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