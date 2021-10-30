BURSA (İHA) - Bursa'da garip olay... Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü

BURSA - Bursa'da bir otobüs şöförü, aracını kenara çekerek kayıplara karıştı. Yolcular ise olan biteni anlamaya çalıştı.

Olay, Hürriyet mahallesinde 8L hattında sefer yapan toplu taşıma aracında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs şöförü, aracı kenara çekerek kaçtı. Yolculardan bazıları olan biteni anlamaya çalışırken, bazı yolcular ise otobüsten aşağı inerek sigara içti. Yolcular olay yerine polis çağırdı.