Bursa'da derede erkek cesedi bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da derede erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da derede erkek cesedi bulundu

Bursa'da Geçit Deresi'nde dün akşam saatlerinde erkek cesedi bulundu.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da Geçit Deresi'nde dün akşam saatlerinde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin, 10 gündür kayıp olarak aranan 55 yaşındaki İsmet Zengin'e ait olduğu tespit edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce Panayır Mahallesi'ndeki evinden çıkarak bir daha geri dönmeyen alzheimer hastası İsmet Zengin (55) kayıplara karıştı. İsmet Zengin'in eve gelmemesi üzerine yakınları, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, Bursa'nın bir çok bölgesinde İsmet Zengin'i bulmak için çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde Geçit Su Arıtma Tesisi çalışanları, derede suyun üzerine çıkmış vaziyette bir erkek bedeni görüp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin 10 gündür kayıp olarak aranan İsmet Zengin'e ait olduğunu tespit etti. Zengin'in cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Bursa'da derede erkek cesedi bulundu

Bursa'da derede erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yol ortasında acı manzara! Arabanın çarptığı ayı telef oldu

Yol ortasında acı manzara! Arabanın çarptığı ayı telef oldu

 3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp ateş açtı! Korku dolu anlar kamerada

3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp ateş açtı! Korku dolu anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Fuat Oktay Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Kubilay Aka Pınar Deniz Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Palabıyık Cristiano Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da derede erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:11:14. #1.12#