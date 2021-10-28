Bursa'da define ararken suçüstü yakalanan 4 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da define ararken suçüstü yakalanan 4 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel
Bursa'da define ararken suçüstü yakalanan 4 kişi tutuklandı

BURSA'nın İznik ilçesinde, define bulma amacıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İZNİK, BURSA (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde, define bulma amacıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesinde mezarlarda define arandığı ihbarı alan jandarma ekipleri, bunun üzerine harekete geçti. İzinsiz kazı yapılan yere baskın yapan ekipler, A.F. (49), Z.S. (56), K.A. (42) ve A.A.'yı (40) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazıda kullanmak üzere yanlarında getirdikleri kırıcı ve delici aletler ile kazma, kürek ve manivela ele geçirilerek el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz - Son Dakika Haberleri
Minibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 17 yaralı (2)

Minibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 17 yaralı (2)

 Belediyeden 'köpeklerin diri diri gömüldüğü' iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük

Belediyeden "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title