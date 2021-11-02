Bursa barajların ortalama su seviyesi yüzde 42.5 olarak açıklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa barajların ortalama su seviyesi yüzde 42.5 olarak açıklandı

İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker - Haberler | Güncel

Bursa barajların ortalama su seviyesi yüzde 42.5 olarak açıklandı Bursa'ya içme suyu temin eden Doğancı ve Nilüfer barajlarında son durum açıklandı.

BURSA (İHA) - Bursa barajların ortalama su seviyesi yüzde 42.5 olarak açıklandı

BURSA - Bursa'ya içme suyu temin eden Doğancı ve Nilüfer barajlarında son durum açıklandı. Eylül ayı başlarında yüzde 71 dolu olan barajların ortalama su seviyesi yüzde 42.5 olarak açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 66, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 19 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 42.5 olarak tespit edildi. Bursa'da hiç yağış olmasa bile şubat ayının ilk haftalarına kadar yetecek kadar olduğunu belirten yetkililer, suyun tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti.

Bursa barajların ortalama su seviyesi yüzde 42.5 olarak açıklandı

Bursa barajların ortalama su seviyesi yüzde 42.5 olarak açıklandı

Bursa barajların ortalama su seviyesi yüzde 42.5 olarak açıklandı

İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title