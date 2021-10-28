Burdur'da otomobille kamyonet çarpıştı, 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Haberler
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Burdur'da otomobille kamyonet çarpıştı, 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

AA / İbrahim Erbay - Haberler | Güncel
Burdur'da otomobille kamyonet çarpıştı, 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında ABD uyruklu iki kişi hayatını kaybederken, biri ABD diğeri Türk vatandaşı iki kişi yaralandı.

BURDUR (AA) - Burdur'da meydana gelen trafik kazasında ABD uyruklu iki kişi hayatını kaybederken, biri ABD diğeri Türk vatandaşı iki kişi yaralandı.

Çavdır ilçesinde gece geç saatlerde, ABD uyruklu Stewen Michael (51) idaresindeki 34 EGF 952 plakalı otomobil, Çomaklıbel mevkisinde karşı yönden gelen Mehmet Ali Çağdaş (20) yönetimindeki 20 AKA 76 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan ABD'li Vanessa Lydia Caesare (47) ile Alexandri Victoria Caesare'nin (26) kaza yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Stewen Michael ile kamyonet sürücüsü Mehmet Ali Çağdaş ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Michael'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Burdur'da otomobille kamyonet çarpıştı, 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

AA / İbrahim Erbay - Son Dakika Haberleri
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