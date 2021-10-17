Bülent Ersoy'a özel tasarım yapan Serdar Özen: Divamıza koltuk hazırlamak bile onur verici - Haberler
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Bülent Ersoy'a özel tasarım yapan Serdar Özen: Divamıza koltuk hazırlamak bile onur verici

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Bülent Ersoy'a özel tasarım yapan Serdar Özen: Divamıza koltuk hazırlamak bile onur verici

20 yılı aşkın tecrübesiyle organizasyon alanında çığır açan Serdar Özen, çiftlerin hayallerindeki düğüne kavuşmalarını sağlıyor. Beyaz Tv'ye konuk olan Bülent Ersoy için özel koltuk tasarımı yapan Serdar Özen, ''Divamız için en güzelini tasarladık'' dedi.

Yasemin Sakallıoğlu, Selin Ciğerci, Fahriye Evcen, Alişan gibi yıldızların da düğün organizatörü olan Özen, yarattığı konseptlerle sektörde fark yaratıyor. Düğün ve davet denilince akla ilk gelen isim olan Özen, mesleğiyle ilgili, "Kutlamalar yaratmak benim için sadece bir iş değil, bu benim tutkum. Yaptığım işi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy'a özel tasarım yapan Serdar Özen: Divamıza koltuk hazırlamak bile onur verici

GENÇ YAŞTA BÜYÜK BAŞARI

Babasına ait gıda şirketinde çalışırken, müşterisinin ricasıyla organizasyon planlayan Özen'in hayatı bu andan sonra değişti. O günden sonra kendi şirketini kurmaya karar veren başarılı iş insanı, sektöründe kazandığı ödüllerle liderliğini korumaya devam ediyor.

YURT DIŞINA AÇILIYOR

Türkiye'de binlerce projeye atan Özen, büyülü konseptlerini yurt dışına da taşıyacak. Şu ana kadar 30 bayilik anlaşmasını tamamladığını aktaran Özen, Londra ve New York başta olmak üzere, yurt dışının çeşitli yerlerinde de bayilikler verecek. Özer, Londra ve New York bayilerini aralık ayında açmayı hedefliyor.

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Haber: Bülent Ersoy'a özel tasarım yapan Serdar Özen: Divamıza koltuk hazırlamak bile onur verici - Haberler
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