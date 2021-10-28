Bugün resmi daireler açık mı? 28-29 Ekim (Bugün ve Yarın) resmi daireler açık mı kapalı mı olacak?
Vatandaşlar resmi tatil günlerinde resmi daireler açık mı kapalı mı merak ediyor. Resmi dairelerde işi olanlar 28 Ekim ve 29 Ekim resmi daireler açık olacak mı? Bugün ve yarın resmi daireler kapalı mı olacak? Adliye açık mı kapalı? Belediyeler açık mı? gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Peki, Bugün resmi daireler açık mı? 28-29 Ekim (Bugün ve Yarın) resmi daireler açık mı kapalı mı olacak? İşte ayrıntılar...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bir gün öncesine denk gelen 28 Ekim Perşembe günü resmi daireler açık olacak mı araştırılıyor. Bugün resmi daireler açık mı? 28-29 Ekim (Bugün ve Yarın) resmi daireler açık mı kapalı mı olacak? Yarın resmi daireler açık mı olacak?
29 Ekim günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple de 28 Ekim günü öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere toplam da bir buçuk gün resmî tatil kabul edilir.
Bugün yani 28 Ekim Perşembe günü yarım gün resmi tatildir. Yarın ise yani 29 Ekim tam gün resmi tatildir.
Bugün 28 Ekim yarım gün resmi tatil bulunmaktadır. Yani resmi daireler bugün yarım gün hizmet verecektir. Yarın ise tam gün kapalıdır.
Bunun yanı sıra yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan dolayı bankalar, eczaneler ve hastaneler kapalı olacak.
- 29 Ekim'de hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak. Bunun yanında hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek.
- Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak.
- 29 Ekim'de bankalar da kapalı olacak.