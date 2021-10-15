Bugün maç var mı? 15 Ekim Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?

Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 15 Ekim Cuma günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar haberimizde...

15 EKİM BUGÜN MAÇ VAR MI?

15 EKİM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Ekim Cuma 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.

16 Ekim Cumartesi hangi takımın maçı var?

16 Ekim Cumartesi 13:30 GZT GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

16 Ekim Cumartesi 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

16 Ekim Cumartesi 19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

17 Ekim Pazar hangi takımın maçı var?

17 Ekim Pazar 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

17 Ekim Pazar 16:00 GALATASARAY A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

17 Ekim Pazar 16:00 ALTAY - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

17 Ekim Pazar 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

18 Ekim Pazartesi hangi takımın maçı var?

18 Ekim Pazartesi 20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

18 Ekim Pazartesi 20:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

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