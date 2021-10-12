Bugün maç var mı? 12 Ekim Salı bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Salı bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?
Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Ekim Pazartesi günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar haberimizde...
13:14
Japonya - Avustralya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
14:00
Kazakistan - Türkiye
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
A Spor
Gine - Fas
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
Namibya - Senegal
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Zimbabve - Gana Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Danimarka - Çekya
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Çekya Futbol Federasyonu Youtube
Galatasaray - İstanbulspor
Hazırlık Maçı
GS TV, Galatasaray Youtube
İran - Güney Kore
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
Kazakistan - Finlandiya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
Romanya - Türkiye
U18 Hazırlık Maçı
Yayın Yok
18:30
Macaristan - Almanya
Almanya FF Youtube
19:00
Güney Afrika - Etiyopya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Kongo - Togo Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Nijer - Cezayir
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Umman - Vietnam
FIFA Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV
19:00
Suriye - Lübnan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
19:30
Azerbaycan - Hırvatistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
CBC Sport
19:45
BAE - Irak
FIFA Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV
20:00
Suudi Arabistan - Çin
FIFA Dünya Kupası Eleme
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV
21:45
Arnavutluk - Polonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2S Sport Plus
21:45
İsveç - Yunanistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Portekiz - Lüksemburg
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
Danimarka - Avusturya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
İngiltere - Macaristan
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus
21:45
Sırbistan - Azerbaycan
FIFA Dünya Kupası Eleme
CBC Sport
21:45
Ukrayna - Bosna Hersek
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport