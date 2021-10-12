Bugün maç var mı? 12 Ekim Salı bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? - Haberler
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Bugün maç var mı? 12 Ekim Salı bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?

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Bugün maç var mı? 12 Ekim Salı bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?

Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Salı bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?

Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Ekim Pazartesi günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar haberimizde...

13:14

Japonya - Avustralya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

14:00

Kazakistan - Türkiye

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Spor

Gine - Fas

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

Namibya - Senegal

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

16:00

Zimbabve - Gana Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

16:00

Danimarka - Çekya

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Çekya Futbol Federasyonu Youtube

Galatasaray - İstanbulspor

Hazırlık Maçı

GS TV, Galatasaray Youtube

İran - Güney Kore

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

Kazakistan - Finlandiya

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus

Romanya - Türkiye

U18 Hazırlık Maçı

Yayın Yok

18:30

Macaristan - Almanya

Almanya FF Youtube

19:00

Güney Afrika - Etiyopya

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Kongo - Togo Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Nijer - Cezayir

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Umman - Vietnam

FIFA Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV

19:00

Suriye - Lübnan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

19:30

Azerbaycan - Hırvatistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

CBC Sport

19:45

BAE - Irak

FIFA Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV

20:00

Suudi Arabistan - Çin

FIFA Dünya Kupası Eleme

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

21:45

Arnavutluk - Polonya

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2S Sport Plus

21:45

İsveç - Yunanistan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45

Portekiz - Lüksemburg

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

21:45

Danimarka - Avusturya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45

İngiltere - Macaristan

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus

21:45

Sırbistan - Azerbaycan

FIFA Dünya Kupası Eleme

CBC Sport

21:45

Ukrayna - Bosna Hersek

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

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Haber: Bugün maç var mı? 12 Ekim Salı bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? - Haberler
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