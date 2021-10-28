Bucalı çocuk ve gençlerden Cumhuriyet Bayramı konseri

Geleceğin bilim insanları ve sanatçılarını yetiştiren Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bir sanat şölenine daha imza attı. Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi'nde, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve öğrenci velilerinin katılımıyla gerçekleşen konser, merkezin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı.

Konserde öğrenciler viyolonselden bateriye, piyanodan gitara birçok müzik aletiyle yeteneklerini sergilerken, koro, dans gösterileri ve "Kurtuluş ve Atatürk" temalı drama etkinliği izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinliğin sonunda öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi. Konserin ardından, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, öğrencilere başarı belgelerini takdim etti.

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