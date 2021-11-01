Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte çıkan sonuç

MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Ekim 2021 Araştırması'nın sonuçlarını yayınladı. Araştırmada hangi parti seçmeninin hangi marketi tercih ettiği analiz edildi.

HALKIN YÜZDE 26.8'İ BAKKALA GİDİYOR

Halkın yüzde 41.7'si BİM, A101 gibi marketlerinden alışveriş yaptığını açıklarken, bakkal ve manavdan alışveriş yapanların oranı yüzde 26.8, diğer marketlerden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 12.9 oldu. Yapılan ankette soruya "En uygun yerden" diye cevap verenlerin oranı yüzde 2.8 olurken, pazardan alışveriş yaptığını açıklayanların oranı ise yüzde 2.7 oldu.

İşte MetroPOLL anketinden çıkan sonuç:

BİM VE A101'İ EN ÇOK AK PARTİ SEÇMENİ TERCİH EDİYOR

Seçmenlere göre ayrıma bakıldığında ise AK Parti seçmeninin yüzde 51.5'i, Saadet Partisi seçmeninin yüzde 52.6'sı CHP seçmeninin yüzde 31.4'ü, İyi Parti seçmeninin yüzde 42.4'ü BİM ve A101'i tercih ettiğini açıkladı.

HDP SEÇMENİNİN YÜZDE 44.1'İ BAKKALDAN ALIŞVERİŞ YAPIYOR

Bakkal manav gibi mahalle esnafını tercih ettiğini açıklayan AK Parti seçmeni oranı yüzde 18.8 olurken, CHP seçmeninin yüzde 31.7'si esnafı tercih ettiğini açıkladı. Araştırmaya göre en çok bakkaldan alışveriş yapmayı tercih eden parti seçmeni, yüzde 44.1 ile HDP'nin oldu.

"Pazardan alışveriş yapıyorum" diyenlerde ise yüzde 5.2 oran ile CHP seçmeni zirvede yer aldı.

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Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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