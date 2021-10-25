Bozkurt'ta yağışın ardından binaların bodrum katlarına dolan su tahliye edildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sağanağın ardından binaların bodrum katlarına dolan suyun tahliyesi büyük ölçüde tamamlandı.

İlçede dün şiddetli yağışın ardından Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere su baskınları yaşandı.

Ekipler gece boyunca, apartman girişlerini ve bodrumları dolduran suyu vidanjör ve motopomplarla tahliye etti.

İlçe merkezindeki cadde ve sokakları dolduran sular ise yağmur kanallarının açılması ile çekildi.

Ezine Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çay üzerine yapılan geçici köprü de hasar gördü. Devlet Su İşleri ekipleri köprüyü onarmak için çalışma başlattı. Çay üzerindeki diğer geçici köprüde ise hasar olmadığı gözlendi.

Ekiplerin ilçedeki çalışmaları devam ediyor.