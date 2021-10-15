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Bozcaada Turizm Ana Planı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Bozcaada Turizm Ana Planı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Bozcaada turizminin görüşüldüğü Bozcaada Turizm Ana Planı Toplantısı, Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (Habermetre) - Bozcaada turizminin görüşüldüğü Bozcaada Turizm Ana Planı Toplantısı, Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

Bozcaada Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali İlhami AKTAŞ'ın yanı sıra Bozcaada Kaymakamı Bahar KAYA ÇELİK, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can YILMAZ, plan yürütücü ekibinden Prof. Dr. Muharrem TUNA, Prof. Dr. Nuray TÜRKER, Öğretim Görevlisi Övgü DEMİRAL, Kırsal Kalkınma Danışmanı Demet AĞAOĞLU, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat YILMAZ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir ÇELEN, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Akın YALMAN, TÜRSAB Çanakkale-Körfez Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Ahmet ÇELİK, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Ümit Cihan MÜŞTERİOĞLU, Türkiye Otelciler Birliği Çanakkale Temsilcisi Mehmet SATAR, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Armağan AYDEĞER, Çanakkale Skal Troy Derneği Başkanı Cem ERAYDIN, ilçe kurum amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sektör danışma kurul üyeleri, akademik danışma kurul üyeleri ve Bozcaada kooperatif temsilcileri katıldı.

Toplantıda plan yürütücü ekibinden Prof. Dr. Muharrem Tuna tarafından Bozcaada Turizm Ana Planı hakkında katılımcılara sunum yapıldı.

Yapılan sunumun ardından Bozcaada turizminin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğine ilişkin istişarelerde bulunulan toplantıda; Bozcaada'nın turizm potansiyeli, sahip olduğu tarihi, doğal ve turistik zenginlikleri, turizminin geliştirilmesi konusunda gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması, bölgenin turizm altyapı ve üstyapı çalışmalarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar ile Bozcaada'nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtım faaliyetleri değerlendirilerek yapılacak olan çalışmalar görüşüldü.

Bozcaada'nın kültürel değerler ve doğal zenginlikler bakımından son derece önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali İlhami AKTAŞ, Bozcaada'yı turizm alanında normal koşullarda bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak için hep birlikte koordineli bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Vali İlhami AKTAŞ, katılımcılara teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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