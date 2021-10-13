Bosna Hersek'in Mostar kentini süsleyen duvar resimleri en iyiler arasında gösterildi - Haberler
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Bosna Hersek'in Mostar kentini süsleyen duvar resimleri en iyiler arasında gösterildi

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Kültür Sanat
Bosna Hersek'in Mostar kentini süsleyen duvar resimleri en iyiler arasında gösterildi

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinin sokaklarını süsleyen birbirinden ilginç duvar resimleri, "Street Art Cities" isimli platform tarafından dünyanın en etkileyici 25 sokak sanatı listesinde yer aldı.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinin sokaklarını süsleyen birbirinden ilginç duvar resimleri, "Street Art Cities" isimli platform tarafından dünyanın en etkileyici 25 sokak sanatı listesinde yer aldı.

Sokak Sanatı Festivali organizatörlerinden Marina Djapic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü birçok sanatçının Mostar'daki duvarlara eserlerini çizdiğini ifade ederek 10 yıldır düzenledikleri festival kapsamında birçok duvar resminin kentin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyledi.

Gelecek festival için hazırlıklara başladıklarını söyleyen Djapic, dünya listesinde yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Djapic, gelecek günlerde de ünlü Hırvat sokak sanatçısı Lonac'ı Mostar'da ağırlayacaklarını, kentin sokaklarında ABD, Arjantin, İspanya, İtalya, Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek'ten sanatçıların eserlerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Bosna Hersek'in Mostar kentini süsleyen duvar resimleri en iyiler arasında gösterildi

Bosna Hersek'in Mostar kentini süsleyen duvar resimleri en iyiler arasında gösterildi

Bosna Hersek'in Mostar kentini süsleyen duvar resimleri en iyiler arasında gösterildi

Bosna Hersek'in Mostar kentini süsleyen duvar resimleri en iyiler arasında gösterildi

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bosna Hersek'in Mostar kentini süsleyen duvar resimleri en iyiler arasında gösterildi - Haberler
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