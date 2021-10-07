Son dakika haber... BOMBA İHBARI YAPILAN UÇAK TRABZON HAVALİMANI'NA ACİL İNİŞ YAPTI - Haberler
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Son dakika haber... BOMBA İHBARI YAPILAN UÇAK TRABZON HAVALİMANI'NA ACİL İNİŞ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Trabzon seferini yapan Al Jazeera Havayolları'na ait yolcu uçağı havadayken bomba ihbarı yapıldı.

TRABZON (DHA) - Trabzon seferini yapan Al Jazeera Havayolları'na ait yolcu uçağı havadayken bomba ihbarı yapıldı. Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki yolcular tahliye edildikten sonra bomba imha uzmanı ekipler, uçakta arama başlattı.

Kuveyt-Trabzon seferini yapan J-9313 sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı havada olduğu sırada bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcular tahliye edilirken, havalimanında geniş güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ve ambulansların bekletildiği havalimanında bomba imha uzmanı ekipler uçakta arama başlattı.

Son dakika haber... BOMBA İHBARI YAPILAN UÇAK TRABZON HAVALİMANI'NA ACİL İNİŞ YAPTI

Son dakika haber... BOMBA İHBARI YAPILAN UÇAK TRABZON HAVALİMANI'NA ACİL İNİŞ YAPTI

Son dakika haber... BOMBA İHBARI YAPILAN UÇAK TRABZON HAVALİMANI'NA ACİL İNİŞ YAPTI

Son dakika haber... BOMBA İHBARI YAPILAN UÇAK TRABZON HAVALİMANI'NA ACİL İNİŞ YAPTI
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Haber: Son dakika haber... BOMBA İHBARI YAPILAN UÇAK TRABZON HAVALİMANI'NA ACİL İNİŞ YAPTI - Haberler
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