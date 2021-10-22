Bolu'da "Gönüllü Aşılama Merkezi"nde yerli aşı TURKOVAC çalışması devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da "Gönüllü Aşılama Merkezi"nde yerli aşı TURKOVAC çalışması devam ediyor

AA / Zafer Göder - Haberler | Sağlık
Bolu'da

Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Gönüllü Aşılama Merkezi"nde yerli aşı TURKOVAC çalışmasının Sağlık Bakanlığınca devam ettiğini duyurdu.

BOLU (AA) - Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Gönüllü Aşılama Merkezi"nde yerli aşı Turkovac çalışmasının Sağlık Bakanlığınca devam ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirkol, ilk 2 doz aşısını Sinovac olan ve Kovid-19 geçirmemiş 18-59 yaş arasındaki vatandaşların, 3. doz aşılarını TURKOVAC ya da Sinovac olarak uygulatabileceğini belirtti.

Demirkol, paylaşımında, "Şu anda 2 doz Sinovac olanlar 3. doz aşılarını ancak 6 ay sonra olabilirler fakat bu çalışma içinde 3. ayda olabilirler. Ayrıca bu çalışmaya katılan gönüllülerin antikor düzeyleri belirli aralıklarla Sağlık Bakanlığınca ücretsiz olarak takip edilecektir." ifadesine yer verdi.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title