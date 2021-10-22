Bolu'da "Gönüllü Aşılama Merkezi"nde yerli aşı TURKOVAC çalışması devam ediyor

BOLU (AA) - Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Gönüllü Aşılama Merkezi"nde yerli aşı Turkovac çalışmasının Sağlık Bakanlığınca devam ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirkol, ilk 2 doz aşısını Sinovac olan ve Kovid-19 geçirmemiş 18-59 yaş arasındaki vatandaşların, 3. doz aşılarını TURKOVAC ya da Sinovac olarak uygulatabileceğini belirtti.

Demirkol, paylaşımında, "Şu anda 2 doz Sinovac olanlar 3. doz aşılarını ancak 6 ay sonra olabilirler fakat bu çalışma içinde 3. ayda olabilirler. Ayrıca bu çalışmaya katılan gönüllülerin antikor düzeyleri belirli aralıklarla Sağlık Bakanlığınca ücretsiz olarak takip edilecektir." ifadesine yer verdi.