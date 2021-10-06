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Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün önünü kesip aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün önünü kesip aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazartesi günü Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (DHA) - Dün Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının kalabalık bir grup tarafından kesilmesi ve bazılarının aracın üzerine çıkması tepki çekmişti.

60 KİŞİLİK GRUPTAN 10'U GÖZALTINDA

Emniyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepki gösterdiği olayla ilgili harekete geçti. İstanbul Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık (60) kişilik grup; sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştır.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu (7) şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan (3) şahıs olmak üzere toplam (10) şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUNLAR ANCAK TERÖRİSTTİR

Dün bir etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylara ilişkin "Rektörünün arabasının üstüne çıkıp orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içerisini sızmış teröristlerdir" ifadelerini kullanmıştı.

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