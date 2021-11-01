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Bodrum'da market alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Bodrum'da market alev alev yandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gece saatlerinde çıkan yangında bir market yandı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gece saatlerinde çıkan yangında bir market yandı.

Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi üzerinde bulunan Onur Akın'a ait markette saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Marketi saran alevler, yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında iş yerinde büyük maddi zarar meydana geldi.


Bodrum'da market alev alev yandı

Bodrum'da market alev alev yandı

Bodrum'da market alev alev yandı

Bodrum'da market alev alev yandı

Bodrum'da market alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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