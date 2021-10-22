Bodrum'da deniz kirliliğine karşı farkındalık etkinliği yapıldı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Gümbet Plajı'ndaki programda öğrenciler, topladıkları atıkları sanat eserine dönüştürmesiyle bilinen Şinasi Yelkenci eşliğinde, Geri Dönüşüm malzemeleriyle sanatsal çalışma yaptı. Sahilde temizlik de yapan öğrenciler az miktarda atık buldu.

Programda, Yelkenci'nin denizdeki plastik atıklardan dolayı "Palıkhane" adı verilen sergi ziyaret edildi.

Etkinliğe katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz kirliliğinin dünya için çok büyük problem teşkil ettiğini kaydetti.

"Denizlerdeki plastik sayısı ve miktarı halen korkutucu şekilde artıyor." diyen Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

"Bu, biyoçeşitliliğe, yaşama ve herkese bir tehdit oluşturuyor. Bugünkü amacımız da özellikle gençler ama genel nüfusta da denizlerdeki plastik atıklara dair farkındalık yaratmak. Denizdeki plastiğin azaltılması için aslında kaynağından başlamamız gerek. Yani daha az plastik kullanmak, döngüsel ekonomiye geçmek gibi adımlarla, suya, su üzerinden denize ulaşan ve hayvanların midesine kadar inebilen plastikleri ortadan kaldıramasak bile en aza indirgemek amacındayız. "

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise iklim krizinin, dünyanın gündeminde olduğunu belirterek "Sürdürülebilir bir yaşam, ekonomi, tarım, temiz enerji, geri dönüştürülebilir ürünler için hepimizin yapacak çok işi var. Gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız var. İklim krizi ofisi kurduk. Bodrum'da da 'yeşil mutabakat' eylem planı hazırlamak için girişimler başlattık." ifadelerini kullandı.