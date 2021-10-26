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BMMYK Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc'den Kayserispor'a ziyaret

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
BMMYK Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc'den Kayserispor'a ziyaret

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ve beraberindeki heyet, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nı ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ve beraberindeki heyet, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Leclerc ve BMMYK Ankara Bölge Müdürü Akif Atlı, kıdemli saha asistanı Faik Yılmaz, saha sorumlusu Beste Dalmış ile kıdemli koruma birimi sorumlusu Emir Bengisoy'un da bulunduğu heyeti, Gözbaşı karşıladı.

Başkan yardımcısı Onur Gözbaşı'nın da bulunduğu ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonunda Gözbaşı, heyettekilere Kayserispor forması hediye etti.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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