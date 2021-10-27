Blizzard, BlizzCon 2022'yi iptal etti

Şubat ayında gerçekleşecek olan ve küçük, şahsen toplantıların yanı sıra büyük ölçüde sanal bir etkinlik olacak olan BlizzCon 2022 iptal edildi. Karar, Activision Blizzard'da cinsel taciz ve ayrımcılık iddiasıyla devam eden dava ve soruşturmaların ortasında geldi.

Blizzard, genellikle yıllık kongreyi uygulamaya adanmış enerjinin bunun yerine "takımlarımızı desteklemeye ve oyunlarımızın deneyimlerimizin gelişimini ilerletmeye" yönelik olacağını söylüyor.

Gelecek yıl BlizzCon olmadığı için Blizzard, etkinliğin neye benzeyebileceğini "yeniden tasarlamak" için ekstra zaman ayıracak.

Blizzard'ın açıklaması şöyle: "İlk BlizzCon 16 yıl önce düzenlendi ve o zamandan beri çok şey değişti – özellikle de oyuncuların ve toplulukların bir araya gelip daha büyük bir şeyin parçası olduklarını hissetmelerinin birden fazla yolu var. Etkinlik gelecekte nasıl görünürse görünsün, mümkün olduğunca güvenli, misafirperver ve kapsayıcı hissetmesini de sağlamalıyız."

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Yeni oyun duyuruları ve güncellemeleri genellikle her yılki BlizzCon'da paylaşılıyordu, ancak BlizzCon 2022 olmayacağı için önümüzdeki aylarda bu cephede haberler verilmeye devam edecek.

Blizzard'ın açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Sizinle paylaşacağımız çok sayıda heyecan verici gelecek haber ve sürüm var. BlizzCon ekibindeki yetenekli kişilerin bu çabaları desteklemesinde rol oynamasıyla, bunları franchise kanallarımızdan duymaya devam edeceksiniz."

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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