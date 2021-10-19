Biyofili ne demek? Biyofili anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Biyofili kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Biyofili anlamı ne? Biyofili ne demek?

BİYOFİLİ NE DEMEK?

Biyofili hipotezi insan benliği ve diğer yaşayan sistemler arasında içgüdüsel bir bağ olduğunu öne sürer. Bu hipotez, Edward O. Wilson'ın Biophilia adlı kitabıyla gündeme gelmiştir.

Biyofili, yaşama ve yaşayan sistemlere karşı duyulan sevgidir.

Bu terimi ilk kez Erich Fromm kullanmış ve nekrofili tanımının tam tersini yapmıştır. "Biyofili, canlı ve yaşamsal olan şeyler tarafından cezbedilme yolundaki psikolojik saplantıdır." der. Biyofiliyi ikinci olarak da Edward Wilson ele almış ve "İnsan varoluşunun bilinçaltından hayatını devam ettirme ve yaşamsal bağlantılar kurma çabası" ile ilişiklendirmiştir.

Buna verilebilecek örneklerden biri de yetişkin memelilerin bebek memelileri çekici bulmasıdır. Geniş gözler ve ufak yüz hatları yetişkin memelilerinkine göre daha çekici geldiğinden genç olan bireyler daha sempatik gelir. Bu pozitif geri bildirim sonucunda bebekler daha çok korunur ve türün devamlılığı sağlanır.

Bugünkü standartlara göre gençlik, güzellik, güzel vücut hatları, bel-kalça-göğüs arasındaki uyum, güç, kuvvet, çeviklik gibi özelliklerin ideal değerlerini taşıyan bireylerin; "çekici, seksapeli yüksek" olarak tanımlanmasının nedeni de yaşayana ve yaşamı çağrıştırana olan saplantıdır. Hayat dolu ve yaşama şansı yüksek olanın çekici gelmesinin temelinde bilinçaltının yaşamı ve soyunu devam ettirme güdüsü yatar.

Benzer şekilde bu hipotez, insanların neden ev hayvanları beslediklerini, bitki yetiştirdiklerini, hayvanat bahçelerini ziyaret ettiklerini, yeşille ve doğal yaşamla iç içe olmaktan hoşlandıklarını, bazen tehlikedeki bir canlıyı kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye attıklarını da açıklar. Doğal yaşama olan sevgisi insanı ayakta tutar.

Bu kapsamda hayatı ve soyu devam ettirme kaygısıyla yönlenen her hareket biyofilinin bir sonucudur. yavru bireylerin korunması, karşı cinse ilgi duyulması, yeni bireyler oluşturarak sisteme hizmet etme isteği, spor yapmak dansetmek, yaşam coşkusunu dışavuracak her türlü hal ve harekette bulunmak ve hatta yemek yemek, su içmek, barınmak, hepsi biyofili belirtisidir.

Biyofili hipotezi, evrimsel psikolojiyi de desteklemek ve açıklamak için kullanılmıştır.

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