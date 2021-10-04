Bitlis Valisi Çağatay, Kaymakam Demir'i ziyaret etti - Haberler
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Bitlis Valisi Çağatay, Kaymakam Demir'i ziyaret etti

AA / Harun Nacar - Haberler | Güncel
Bitlis Valisi Çağatay, Kaymakam Demir'i ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Adilcevaz Kaymakamlığına atanan İsmail Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Adilcevaz Kaymakamlığına atanan İsmail Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Demir'e görevinde başarı dileyen Çağatay, ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Demir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçe hakkında Çağatay'ı bilgilendirdi.

Çağatay'a, Tatvan Kaymakamı ve Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir eşlik etti.

Bitlis Valisi Çağatay, Kaymakam Demir'i ziyaret etti

Bitlis Valisi Çağatay, Kaymakam Demir'i ziyaret etti

Bitlis Valisi Çağatay, Kaymakam Demir'i ziyaret etti

AA / Harun Nacar - Son Dakika Haberleri
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