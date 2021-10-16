BİTLİS'TE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ HALI VE KİLİM DOKUMA KURSU AÇILDI - Haberler
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BİTLİS'TE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ HALI VE KİLİM DOKUMA KURSU AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS Belediyesi tarafından açılan 'Halı ve Kilim Dokuma Kursu'na katılan kadın kursiyerler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmaya çalışıyor.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS Belediyesi tarafından açılan 'Halı ve Kilim Dokuma Kursu'na katılan kadın kursiyerler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmaya çalışıyor. Kadın kursiyerler bir yandan meslek öğrenip bir yandan da aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Kentin 13 mahallesinde açılan biçki dikiş, ahşap boyama, tel kırma, makine nakışı, trikotaj, spor, resim, tiyatro, iğne oyası, takı tasarım ve 3 boyutlu tasarım gibi 40'a yakın kursta kadınlar meslek öğreniyor. Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü unutulmaya yüz tutmuş halı ve kilim dokuma alanında da kurs açtı. Belediyeye ait Toplum Destek Merkezi'nde açılan halı ve kilim dokuma kursuna 24 kursiyer katıldı. Kadınlar bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile ekonomilerine katkı sağlayacak. Kursta üretilecek halı ve kilimlerin satışı da yine Bitlis Belediyesi tarafından yapılacak.

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Behzat Dayan, açtıkları halı ve kilim dokuma kursuna büyük önem verdiklerini söyledi. Dayan, "Bitlis Belediyesi olarak unutulmaya yüz tutmuş halı ve kilim dokuma kursunu açmış bulunuyoruz. 24 kursiyerimiz 2 usta öğreticimiz ile beraber kursumuz başladı. Burasını sürekli açık tutmak istiyoruz. Kadınlarımızı bu kursa bekliyoruz. Kursumuz devamlı açık olacak. Diğer taraftan belediye olarak burada üretecekleri halı ve kilimlerin satışında da kendilerine yardımcı olacağız. Bu kursa katılımın da yüksek olacağını bekliyoruz" dedi.

Kursiyerlerden, Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Ezgi Başak ise hem okul okuduğunu, hem de bu kursu tercih ederek meslek öğrenmek istediğini söyledi.

BİTLİS'TE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ HALI VE KİLİM DOKUMA KURSU AÇILDI

BİTLİS'TE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ HALI VE KİLİM DOKUMA KURSU AÇILDI

BİTLİS'TE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ HALI VE KİLİM DOKUMA KURSU AÇILDI

BİTLİS'TE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ HALI VE KİLİM DOKUMA KURSU AÇILDI
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Haber: BİTLİS'TE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ HALI VE KİLİM DOKUMA KURSU AÇILDI - Haberler
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