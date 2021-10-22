Birlikte yaşadığı kadının babasını öldüren sanığa müebbet istemi

KONYA (DHA) - KONYA'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice Özer'in evi terk etmesi üzerine babası İbrahim Özer'i çıkan kavgada tüfekle vurarak öldüren tutuklu sanık Turgay Koç hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, Hatice Özer'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 28 Eylül 2020'de, Çumra ilçesine bağlı Okçu Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Koç ile dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice Özer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evi terk eden Özer, ailesinin yanına yerleşti. Bir süre sonra Koç, Özer ile barışmak için babası İbrahim Özer'in evine gitti. İddiaya göre İbrahim Özer, kızının eve dönmesini istemedi. Bunun üzerine İbrahim Özer ile Turgay Koç arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Koç, tüfekle İbrahim Özer'i başından vurarak, öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Turgay Koç ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkemeyi heyeti, Turgay Koç'un tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.