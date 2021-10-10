Birecik Kaymakamı Kadir Duman, vatandaşlarla bir araya geldi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Birecik Kaymakamı Kadir Duman, kırsal mahalledeki vatandaşlarla buluştu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Duman, mahalle ziyaretleri kapsamında ilgili kurum amirleriyle birlikte kırsal Tüten Mahallesi'nde "Halk Toplantısı" gerçekleştirdi.

Mobil aşı ekibinin de hazır bulunduğu toplantıda Kovid-19 aşıları hakkında vatandaşlar bilgilendirilerek, mahalleli aşı olmaya davet edildi.

Mahalledeki yaşlı, engelli, hasta, öksüz ve yetimlerin evlerini de ziyaret eden Duman, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Son olarak buradaki okul, halk eğitim merkezi ve Kur'an kursunu da ziyaret eden Duman, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrenci ve kursiyerlere başarılar diledi.