Bir günlük kanguru annesinin kesesinden dünyaya ilk kez göz attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir günlük kanguru annesinin kesesinden dünyaya ilk kez göz attı

İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz - Haberler | Güncel

Bir günlük kanguru annesinin kesesinden dünyaya ilk kez göz attı -Yeni doğan kanguruyu ilk kez gören bakıcıları emeklerinin karşılığını mutlulukla aldı Kocaeli'de bulunan Ormanya Doğal yaşam parkında yeni doğum yapan cüce kangurunun yavrusu, ilk kez kesesinden çıkarak etrafı izlemeye...

KOCAELİ (İHA) - Bir günlük kanguru annesinin kesesinden dünyaya ilk kez göz attı

-Yeni doğan kanguruyu ilk kez gören bakıcıları emeklerinin karşılığını mutlulukla aldı

KOCAELİ - Kocaeli'de bulunan Ormanya Doğal yaşam parkında yeni doğum yapan cüce kangurunun yavrusu, ilk kez kesesinden çıkarak etrafı izlemeye çıkınca bakıcılarını mutlu etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi, yeni anne olma sevinci yaşayan Valabi(cüce) kanguru ile hayvan nüfusunu arttırdı. Ormanya içerisindeki Çocuk Hayvanat Bahçesi bölümünde bulunan cüce kangurular alanında yeni bir yavru Dünya'ya geldi. Doğar doğmaz annesinin kesesi içerisine girerek beslenmeye başlayan yavru kanguru, kesesinden başını dışarıya çıkarıp etrafı incelemeye başlayınca ilk kez bakıcılarına poz verdi. Uzun süre yavru kanguruyu görmek için mücadele eden Ormanya çalışanları, keseden çıkan yavruyu görünce mutlu olduklarını dile getirdiler.

"Bu haberi paylaşmaktan da mutluluk duyuyoruz"

Yeni doğan yavru ile çok mutlu olduklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, "Bu hafta içerisinde 3 tane yavrumuz oldu. Bunlardan biri Valabi kanguru, bir tanesi lama, bir tanesi de oklu kirpiydi. Çok sevindirdi bu haber açıkçası bizi. Bu haberi paylaşmaktan da mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Hayvanlarımız bizim için ailenin bir parçası gibi"

Yeni doğan yavru için internet üzerinden isim arayışına gireceklerini dile getiren, "Çocuk hayvanat bahçesi bölümünde yaşayan hayvanlarımız bizim için ailenin bir parçası gibi. Bizim ailemizin birer üyesi gibi. Bakıcıları, veteriner hekimlerimiz, biyologlarımız, hayvanat bahçesinde çalışan bakıcı arkadaşlarımız, Ormanya'da çalışan arkadaşlarımız bu habere çok sevindik. Yakın zamanda bunlarla ilgili isim arayışına da gireceğiz. Bunun için vatandaşlarımızdan öneriler de alacağız, hayvanlarımıza verilecek isimler için. Sağlıklı bir ömür yaşamalarını arzu ediyoruz. Burada onları en konforlu, refah seviyesi yüksek yaşam standardını sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bir günlük kanguru annesinin kesesinden dünyaya ilk kez göz attı

Bir günlük kanguru annesinin kesesinden dünyaya ilk kez göz attı

Bir günlük kanguru annesinin kesesinden dünyaya ilk kez göz attı

Bir günlük kanguru annesinin kesesinden dünyaya ilk kez göz attı
İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kubilay Aka Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Ali Palabıyık Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bir günlük kanguru annesinin kesesinden dünyaya ilk kez göz attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 21:44:06. #1.17#