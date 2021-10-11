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BİR GÜN HEPİMİZİN KANA İHTİYACI OLABİLİR

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BİR GÜN HEPİMİZİN KANA İHTİYACI OLABİLİR

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi şartları nedeniyle durma noktasına gelen kan bağışlarına destek amacıyla başlatılan "Anca Beraber Kanca Beraber" kampanyası bugün 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet parkında başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi şartları nedeniyle durma noktasına gelen kan bağışlarına destek amacıyla başlatılan "Anca Beraber Kanca Beraber" kampanyası bugün 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet parkında başladı. Kampanyaya Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Erdem Şen ve çok sayıda davetli katıldı. Bağış kampanyasında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, "Öncelikle kampanyanın hayırlı olmasını diliyorum. Bizde Kızılay kan bağışçısı olarak zaman zaman kan bağışında bulunuyoruz. Gerçekten kampanyanın başlatılmasından ziyadesiyle memnumum Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu kampanyaya da destek veriyoruz. Trabzonspor, Kızılay, Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediyeleri ile hep birlikte destek veriyoruz. İnşallah sonucunda vatandaşlarımızın ihtiyacı olan kan bağışlarını sağlamış oluruz. Unutmamamız gereken bir şey var. Bir gün hepimizin kana ihtiyacı olabilir. Bugün bizim bağışladığımız kan yarın başkalarının bağışladığı kan bizim hastalarımızda kullanılmak üzere belki yola çıkıp bize ulaşacak. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TARİH : 11. 10. 2021

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