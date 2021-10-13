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Binlerce parça kullanıp şaheser gemiler üretiyor

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Kültür Sanat

Binlerce parça kullanıp şaheser gemiler üretiyor 'Çocukluk hayalim' dediği işle yaşama bağlandı Tarihte var olmuş her türlü geminin birebir belli ölçeklerde küçültülmüş modellerini binlerce parça kullanarak üreten Ahmet Cengiz Dumlupınar, çocukluk hayali olarak başladığı gemi modelciliği...

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Binlerce parça kullanıp şaheser gemiler üretiyor

'Çocukluk hayalim' dediği işle yaşama bağlandı

EDİRNE - Tarihte var olmuş her türlü geminin birebir belli ölçeklerde küçültülmüş modellerini binlerce parça kullanarak üreten Ahmet Cengiz Dumlupınar, çocukluk hayali olarak başladığı gemi modelciliği hobisini yeni mesleği haline getirip profesyonelce çalışmalara imza atıyor.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde kurduğu atölyesinde çocukluk hayallerindeki gemileri aylarca süren çalışmalar sonucunda sanata dönüştüren 71 yaşındaki Ahmet Cengiz Dumlupınar'ın tasarladığı gemi modellerini görenler hayran kalıyor.

Denizcilik tarihindeki gemilerin modellerini üretiyor

Nusret Mayın Gemisi, Barbaros Hayreddin Zırhlısı, Ertuğrul Firkateyni, Bandırma Vapuru, Hamidiye Kruvazörü, Akdeniz Yolcu Vapuru ve Anadolu Hisarı Vapuru gibi onlarca gemi modelini uzun uğraşlar sonucu tasarlayan Dumlupınar, birbirinden farklı modellerde gemiler üretmeye devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli müzelerinde eserleri olan Dumlupınar, gemi modelciliği işinin kendisini dünyaya ve yaşama bağladığına vurgu yaptı.

Yıllarca süren emek, şaheser modele dönüşüyor

Hobi olarak başladığı gemi modelciliğini şimdi profesyonelce yaptığı meslek dalı haline getirdiğini söyleyen Ahmet Cengiz Dumlupınar, bir geminin binlerce parçadan oluştuğunu ve kendi elleriyle yaptığını ifade etti. Günde 8 saat çalışarak Barbaros Hayreddin Zırhlısını 1 yılda tamamladığını anlatan Dumlupınar, günde 8 saat çalışıldığında basit modellerin 5-6 ayda tamamlandığına dikkati çekti. Eserlerini gören kişilerin gözlerindeki beğeniyi görünce ve güzel sözler duyunca bu işin bedeli olarak aldığı en önemli şeyin bu olduğunu belirten Dumlupınar, sağlığı el verdiğince gemi modelciliği yapmaya devam edeceğini söyledi.

Binlerce parça kullanıp şaheser gemiler üretiyor

Binlerce parça kullanıp şaheser gemiler üretiyor

Binlerce parça kullanıp şaheser gemiler üretiyor

Binlerce parça kullanıp şaheser gemiler üretiyor
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