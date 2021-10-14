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Bingöl'deki orman yangınları kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bingöl'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Bingöl'de dört farklı noktada çıkan orman yangınlarından üçü söndürülürken, bir yangın da kontrol altına alındı.

ADAKLI, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de dört farklı noktada çıkan orman yangınlarından üçü söndürülürken, bir yangın da kontrol altına alındı.

Yangınlar merkeze bağlı Yumaklı köyü, Genç ilçesine bağlı Güzeldere, Adaklı ilçesine bağlı Demiroluk ve Kiğı ilçesine bağlı Açıkgüney köyünde çıktı. Alınan bilgilere göre, ormanlık alanlardaki yangını fark eden yöre sakinleri durumu Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangın bölgelerine 40 orman işletme personeli, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Yangınlar bölgedeki belediyelerin, vatandaşların ve jandarma ekiplerinin de desteğiyle kontrol altına alındı. Üç bölgedeki yangının söndürüldüğü öğrenilirken, Kiğı ilçesindeki orman yangının da kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yapıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Bingöl'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Bingöl'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Bingöl'deki orman yangınları kontrol altına alındı

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