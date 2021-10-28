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Bingöl'de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı Bingöl'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara yaban hayatı yansıdı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

BİNGÖL - Bingöl'de Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara yaban hayatı yansıdı.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için kent genelindeki ormanlık ve kırsal alanlara fotokapanlar yerleştirildi. Fotokapanlar tarafından kurt, vaşak, ayı, tavşan, domuz ve dağ keçisi sürüsü görüntülendi. Görüntülere anne ayı ve yavruları, kurt sürüsü ve dağ keçilerinin su içme anları yansıdı. Ormanlık ve kırsal alanlara kurulan fotokapanlarla hem yaban hayvanlarının popülasyonu kayıt altına alınıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri
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