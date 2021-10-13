Bilim Kurulu toplantısı açıklaması! Üniversiteler kapanacak mı? Son dakika Fahrettin Koca açıklama! Bilim Kurulu açıklaması nedir?

Üniversiteler kapanacak mı? Bilim Kurulu kararları son dakika haberler i araştırılıyor. Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 13 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 31 bin 248 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 237'den 236'ya düştü. İyileşen hasta sayısı 30 bin 331 olurken toplam 361 bin 164 test yapıldı. Bakan Koca, "Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak." dedi. Peki, Bilim Kurulu açıklaması nedir? İşte, Fahrettin Koca açıklaması

BİLİM KURULU KARARLARI SON DAKİKA

Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama:

"Aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak." Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama ve koronavirüsle mücadelenin ele alındığı toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklama yaptı.

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