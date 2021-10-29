Bilim insanları başardı, asıl şimdi yandık! İlk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi - Haberler
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Bilim insanları başardı, asıl şimdi yandık! İlk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi

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Bilim insanları başardı, asıl şimdi yandık! İlk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi

Bilim insanları uzun süredir üzerinde çalıştıkları projede başarıya ulaştı. Beyni olan ve düşünen robot, küçük bir labirentte başarıyla gezindi. Geliştirilen bu robotun bundan sonrakilere öncülük etmesi bekleniyor.

Japon bilim insanları uzun süredir üzerinde çalıştıkları projeyi başardı. Proje kapsamında robota beyin dalgaları nakledildi ve düşünmesi sağlandı. Kendi başına hareket eden robot, dakikalarca labirentin içerisinde gezdi. Bu da doğal olarak insanları korkuttu. Çünkü robot ve insan savaşları bilim kurgu filmlerinde sık işlenen bir konu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Japon bilim insanları, duvarlar ve engeller etrafında yolunu bulabilen, dünyanın ilk "düşünen" robotunu geliştirdi. Robot laboratuvar ortamında büyütülen beyin benzeri nöronlara sahip ve hücreleri elektrikle uyarıldığında, makine küçük bir labirentte başarıyla gezindi.

Araştırmacılar, "fiziksel rezervuar hesaplama" adı verilen bir tekniğin robotun beyin dalgalarını anlamlandırmasını ve engelleri aşmasını sağladığını söyledi. Araştırmanın ortak yazarı Profesör Hirokazu Takahaşi, "Bu sinir hücreleri veya nöronlar, canlı hücrelerden büyütüldü" dedi.

Bu bir robota zekanın "öğretildiği" ilk sefer oldu. Robot labirentte ilerlerken sinyaller çevresel bilgileri aktardı. Yapay zekalı araç yanlış yöne sapar veya yanlış tarafa yönelirse, hücre kültüründeki nöronlar elektrik darbesiyle rahatsız edildi. Robot, bir dizi denemede görevi tamamlayana kadar sürekli sinyallerle beslendi.

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