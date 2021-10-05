Bilgin Metin kimdir? Prof. Dr. Bilgin Metin kaç yaşında, nereli? Bilgin Metin ne iş yapmakta, görevi nedir? - Haberler
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Bilgin Metin kimdir? Prof. Dr. Bilgin Metin kaç yaşında, nereli? Bilgin Metin ne iş yapmakta, görevi nedir?

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Bilgin Metin kimdir? Prof. Dr. Bilgin Metin kaç yaşında, nereli? Bilgin Metin ne iş yapmakta, görevi nedir?

Habertürk ekranlarının merakla takip edilen programı Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın konuğu Bilgin Metin oldu. Başarılı isim hakkında Bilgin Metin kimdir? Prof. Dr. Bilgin Metin kaç yaşında, nereli? Bilgin Metin ne iş yapmakta, görevi nedir? gibi soruların yanıtı araştırıldı.

Bilgin Metin kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan isim hakkında araştırılan başlıkları sizler için derledik. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BİLGİN METİN KİMDİR?

Bilgin Metin, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haber leşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bilgi ve haber leşme sistemleri için elektronik devre tasarımı, siber güvenlik, bilgi güvenliği ve bilgi teknolojileri yönetişimi konularında çalışmaktadır. Prof. Dr. Bilgin Metin, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi Yöneticisi olarak görev almakta.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Bu dönemde özel sektörde veri haber leşmesi, LAN, WAN ve ağ güvenliği sistemlerinin tasarımı, desteği ve kurulumu konularında danışman olarak hizmet etti. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi) Projesi yöneticiliği görevini de yürütmektedir.

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Haber: Bilgin Metin kimdir? Prof. Dr. Bilgin Metin kaç yaşında, nereli? Bilgin Metin ne iş yapmakta, görevi nedir? - Haberler
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