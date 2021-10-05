Bilecik'te tarım ve hayvancılık konularında yürütülen projeler Ankara'da ele alındı - Haberler
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Bilecik'te tarım ve hayvancılık konularında yürütülen projeler Ankara'da ele alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bilecik'te tarım ve hayvancılık konularında yürütülen projeler Ankara'da ele alındı

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, tarım ve hayvancılık konularında yürütülen projeleri ele almak üzere Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, tarım ve hayvancılık konularında yürütülen projeleri ele almak üzere Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

l Müdürü Yoldaş, Bilecik'in tarım ve hayvancılık konularında yürütülen projeler hakkında değerlendirmelerde ve destek talebinde bulunmak üzere Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile bir araya geldi. Bakanlıkta ki görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevine atanan eski Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret eden Yoldaş, Şentürk'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Çoşkun, Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Daire Başkanı Kahraman Akdoğan, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu, Strateji Geliştirme Başkanlığı Proje ve Yatırım Yönetimi Daire Başkanı Gökmen Batmaz ile görüşen İl Müdürü Yoldaş, tarım ve hayvancılık konularında yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

Bilecik'te tarım ve hayvancılık konularında yürütülen projeler Ankara'da ele alındı

Bilecik'te tarım ve hayvancılık konularında yürütülen projeler Ankara'da ele alındı

Bilecik'te tarım ve hayvancılık konularında yürütülen projeler Ankara'da ele alındı

Bilecik'te tarım ve hayvancılık konularında yürütülen projeler Ankara'da ele alındı

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