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Bilecik'te ahşap ev alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te ahşap ev alev alev yandı Bilecik'te 2 katlı ahşap evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te ahşap ev alev alev yandı

BİLECİK - Bilecik'te 2 katlı ahşap evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Selbükü Köyü'nde yaşanın Mustafa Avcı ve eşi Remziye Avcı evinde elektrik kontağından çıkan alevler bir anda evi sardı. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangında katlı ahşap ve kerpiçten oluşan ev tamam kullanılmaz hala geldi. Yangın çevre evlere sıçramadan söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, jandarma soruşturma başlattı. Öte yandan yanan evin alt kısmı ahır kullandığı öğrenilirken, hayvanların dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

Bilecik'te ahşap ev alev alev yandı

Bilecik'te ahşap ev alev alev yandı

Bilecik'te ahşap ev alev alev yandı

Bilecik'te ahşap ev alev alev yandı

Bilecik'te ahşap ev alev alev yandı

Bilecik'te ahşap ev alev alev yandı

Bilecik'te ahşap ev alev alev yandı

Bilecik'te ahşap ev alev alev yandı

Bilecik'te ahşap ev alev alev yandı

Bilecik'te ahşap ev alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Son Dakika Haberleri
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