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Bilecik'te 2 katlı ahşap ev yandı

AA / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel
Bilecik'te 2 katlı ahşap ev yandı

Bilecik'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Selbükü köyünde Mustafa Avcı'ya ait 2 katlı ahşap evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Bir bölümü ahır olarak kullanılan evdeki hayvanlar tahliye edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangın, binanın tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Bilecik'te 2 katlı ahşap ev yandı

AA / Uğur Baklacı - Son Dakika Haberleri
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