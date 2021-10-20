Biga Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna 3 haftada 700 kişi kayıt yaptırdı

Biga Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna 3 haftada 700 kişi kayıt yaptırdı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç nüfusun en yoğun olduğu ilçede havuza ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Kayıtların sürdüğünü, ilk yardım ve cankurtaran sertifikalı 2 erkek ve 2 kadın antrenör eşliğinde çalışmaların devam ettiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Önceliğimiz, güvenli, sağlıklı, hijyenik bir ortamda Bigalı hemşerilerimizin havuzumuzdan yararlanması. Bunun için de arkadaşlarımız, 3 hafta olmasına rağmen sanki uzun yıllardır burada çalışıyorlarmış gibi profesyonel bir şekilde havuzumuza sahip çıkıyorlar. Biz de kayıtların daha da artacağını düşünüyoruz. 3 haftada 700'e yakın bir kayda ulaştık. Çalışma saatlerimiz sabah 08.30 ile akşam 21.30 yani 13 saat havuzumuz açık. Talepler doğrultusunda saatler revize edilebilir. Antrenör sayımız artabilir. Projenin yapımı esnasında bir eksikliği daha fark ettik. Soyunma odalarımızın ve idari binamızın üst kısmı direkt iniyordu. Biz de buradaki alanı ailelerin yararlanabilecekleri, bir turnuva olduğunda rahatlıkla izleyebilecekleri bir alan haline dönüştürerek projede değişikliğe gittik. 300 metrekarelik alanı hemşehrilerimiz için güzel vakit geçirebilecekleri bir kafeterya haline getirdik. 3 hafta içinde yapımı tamamlanacak."